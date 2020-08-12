4 ayda 60 tondan fazla hurma ihraç edildi

Latifi yaptığı açıklamada, İran’ın birinci sınır hurmalarının dünyada eşsiz olduğunu belirterek, bu dönem zarfından ihraç edilen hurmalardan 53 milyon 51 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

İran hurmasının ihraç edildiği ülkeler arasında Irak 9 milyon 729 bin dolar ile birinci sırada, Pakistan’ın 7 milyon 647 bin dolar ile ikinci ve Kazakistan’ın 5 milyon 910 bin dolar ile 3. Sırada yer aldığı belirtildi.

Latifi, ihraç edilen hurmaların taze ve kuru olarak ikiye ayrıldığını söykledi.

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2012