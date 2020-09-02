Türkiye, Huzistan hurması için uygun bir pazar

Mehrdad Saadet Dehgan Çarşamba günü, Ahvaz Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, ülkenin ticari faaliyetlerinin geliştirilmesinin sektörler arası koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirterek’İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası'nda yapılan planlardan biri de Türkiye'de İran ürünleri için uygun pazarların belirlenmesi’dedi.

Saadet Dehgan,’Bu İslam Cumhuriyeti'ne uygulanan baskıcı yaptırımlara rağmen yapılabilir;Ancak ortak ticaret odalarının kapasite ve kabiliyetine daha fazla dikkat edilmesini gerektiriyor, bu durumda ülkenin dış ticaret etkileşimlerini geliştirmedeki sorunları kesinlikle daha az olacaktır’diye belirtti.

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı, bu amaçla sektörler arası işbirliğinin tesis edilerek bu gelişmenin gerçekleştirilmesi için Ahvaz Ticaret Odası'na Türk iş masası kurulmasının önerildiğini vurgulayarak’Bu sayede başta hurma olmak üzere çeşitli alanlarda bu ilin ürünlerinin ihracatının refahı için uygun kapasitenin sağlanması mümkündür’ifadesini kullandı.

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı,’Şu anda bu ürün diğer ticari unvanlar altında ve çeşitli aracılar vasıtasıyla Türkiye'ye ihraç edilmektedir;Ancak Türkiye ile Huzistan ili arasında doğrudan ticaret ilişkisi kurmaya ihtiyaç var’diye ekledi.

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