Kirman'dan 65 ülkeye ihracat

İRNA'ya konuşan Kadir, Kirman il gümrüklerinden yılın ilk yarısında yurt dışına ihracat miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttığını ifade ederek, 'Kirman'dan yurt dışına 261 milyon 536 bin dolarlık fıstık, 9 milyon 153 bin dolar değerinde şeker, 4 milyon 395 bin dolarlık bakır ürünleri, 4 milyon 167 bin dolar değerinde taze hurma ve 3 mişyon 628 bin dolarlık seramik ve fayans ihracatı yapıldı' dedi.

Kirman'ın ihracat pazarlarının başlıca Türkiye, Almanya, Çin, Hindistan, Irak, Afganistan ve Pakistan olduğuna dikkati çeken Kadir, Çin'in 95 milyon, Almanya 37 milyon, Hindistan 28 milyon, Irak 28 milyon, Türkiye 18 milyon, Afganistan 11 milyon ve Pakistan 7 milyon dolarlık alımla Kirman ilinin en çok ihracat yaptığı ülkeler olduğunu belirtti.

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