İran'ın 5 aylık dış ticaret hacmi 25 milyar dolara yaklaştı

İran'ın bu dönemdeki çelik külçe ihracatı da 2 milyon 212 bin ton ağırlığında 767 milyon dolar değerinde olarak bundan yüzde 86'sı Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edildi.

İran 2020 yılının ilk 8 ayında ise 18 milyon 625 bin ton ham çelik üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre bu alanda yüzde 11.3 büyüme kaydetti.

Dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasında bu dönemde İran, Türkiye ve Çin çelik üretim açısından artış yakaladı.

Dünyanın en iyi 10 çelik üreticisi ülke arasında yer alan İran'ın 2025 yılında dünyada yedincisi sıraya yükselmesi hedefleniyor.

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