7 Haz 2020 18:33
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News Code: 83813409
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Gümrük Genel Müdürü:

Geçen yıl dış ticaret hacmi 85 milyar dolardı

Geçen yıl dış ticaret hacmi 85 milyar dolardı

Tahran, İRNA- İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, geçen yıl dış ticaret değerinin 85 milyar dolar olduğunu söyledi.

İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Mireşrefi, geçen yıl 135 milyon ton ihracat ile 35 milyon ton ithalat yapıldığını belirterek, toplam 170 milyon ton dış ticaret ile iyi bir rekor elde edildiğini ifade etti.

Üretim ile ticaretin kolaylaştırılmasına dönük gümrük önlemleri alındığına işaret eden Mireşrefi, 'İthalat açısından, ithal malların %80'inden fazlası ara mallar, üretim hattı makineleri ve hammaddelerdi. Bunların ülkeye ithalatı için krediler sağlanırsa, üretim fiyatlarının düşmesine katkı sağlar' diye ekledi.

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