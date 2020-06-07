Geçen yıl dış ticaret hacmi 85 milyar dolardı

İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Mireşrefi, geçen yıl 135 milyon ton ihracat ile 35 milyon ton ithalat yapıldığını belirterek, toplam 170 milyon ton dış ticaret ile iyi bir rekor elde edildiğini ifade etti.

Üretim ile ticaretin kolaylaştırılmasına dönük gümrük önlemleri alındığına işaret eden Mireşrefi, 'İthalat açısından, ithal malların %80'inden fazlası ara mallar, üretim hattı makineleri ve hammaddelerdi. Bunların ülkeye ithalatı için krediler sağlanırsa, üretim fiyatlarının düşmesine katkı sağlar' diye ekledi.