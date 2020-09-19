Yılın ilk beş ayında çelik külçe üretimi 9.6 milyon tonu aştı

İran Çelik Üreticileri Derneği'nin yayınladığı verilere göre, geçen yılın ilk beş ayında üretilen çelik külçe miktarı, 8 milyon 90 bin tondu.

Üretilen demir kütüğü ve ham demir çubuk miktarı bu dönemde 5 milyon 315 bin tonu bularak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttı.

Öte yandan yılın ilk beş ayında üretilen yarı mamul çelik miktarı, 4 milyon 292 bin tona yükselerek, 3 milyon 400 bin ton olan geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 büyüdü.

Bu dönemde toplam çelik ürünleri üretimi, 8 milyon 388 bin ton olarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösterdi.

İran dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi ülkesi olarak 2025 yılında 55 milyon ton çelik üretimi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bundan 30-35 milyon tonu iç tüketime ayrılırken, geri kalan kısmının ihracatının yapılması hedefleniyor.

2010'lı yılların başında yıllık ortalama 5-7 milyon ton çelik üreten İtan'ın 2019 yılındaki çelik ihracatı 10 milyon tonu buldu.

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