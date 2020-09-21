Salihi: Çoğulculuğu korumanın yolu, Amerika’nın tahrip edici davranışlarına karşı gelmekten geçer

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Kurulunda video konferans yöntemiyle bir konuşma yapan Salihi, İran’ın uluslararası camia ile diplomasi ve çoğulculuğu uluslararası ilişkilerin merkezine döndürmek için işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Korona ile tüm dünyanın boğuştuğunu ifade eden Salihi, mevcut şartlarda uluslararası camianın BM mimarisinin yok olmasına şahit olamayacağını belirtti.

Bazı ülkelerden uluslararası kurumlara askılar uygulandığının herkesçe bilindiğini ifade eden Salihi, BM Güvenlik Konseyinin bu doğrultuda ABD’nin tek yönlü baskıcı politikalarına dur dediğini ve bu sermayenin korunması gerektiğini söyledi.

Salihi, ajansın tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonelliğini elden bırakmayarak ülkelerle taahhütleri çerçevesinde ilişki kurması gerektiğini söyledi.

Ajansın denetimlerinin yüzde 22’sinin İran’a ait olduğunu ifade eden Salihi, 2019 yılında ajansın İran’dan 432 denetim yaptığını ve 33 istenilen mekanlara ulaşımının sağlandığını söyledi.

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