Garipabadi, İran nükleer programı ile ilgili maceracılıklar konusunda ikazda bulundu

UAEK mevsimsel Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer güvenlik içi büyük önem verdiğini belirtrek, Natanz tesisindeki patlamaya işaretle bu konuda ikazda bulundu ve bu olayın UAEK ve ajans üyeleri tarafından mahkum edilmesini istedi.

Garipabadi, ajansın üye ülkelerin nükleer tesislerindeki sabotajlarla ilgili bildirileri hatırlatarak, ‘’ Barışçıl amaçlar için kullanılan ve denetimlere tabi olan nükleer tesislere saldırılar uluslararası hukuk, BM bildirgesi ve Ajansın tüzüğüne saldırı anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Ajansın tüm dünyadaki denetimlerinin yüzde 22’sinin İran’da yapıldığını ifade eden Garipabadi, İran’ı UAEK üyesi ülkeler arasında en şeffaf programa sahip olduğunu söyledi.

UAEK Başkanının son raporuna değinen Garipabasi raporda İran ve ajansın kabul edilebilir çözüm yolları yolunda adımlar attığının belirtildiğini söyledi.

Garipabadi, İran ve ajans arasındaki mevcut işbirliği düzeyinin kolay sağlanmadığını ve kolaylıkla diğerleri tarafından zayıflatılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Garipabadi, Ajans yönetim kurulu ve sekreteryasının iki taraf işbirliğine düşman olanların komplolarına esir olmamalarını vurgulayarak, ajansın soruları ve isteklerini ikna eici deliller, bilgiler ve ajansı bağımsız değerlendirmelerine dayalı olması gerektiğini, üyelerin ajansa baskıdan ciddi olarak kaçınmaları gerektiğini söyledi.

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2012