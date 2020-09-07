Hatibzade: İran’ın Amerika’ya karşı politikası değişmemiştir

Basın toplantısı düzenleyen Hatibzade, son haftalarda İran dış politikasındaki hareketle günler yaşandığını belirterek, ‘’Geçen haftalarda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Grossi Tahran’ı ziyaret etti, daha sonra Kapsamlı Ortak Eylem Planı ( KOEP) Ortak Komisyonu Viyana’da toplandı. İran Dışişleri Bakanları Afganistan’ı ziyaret etti ve Genevre’de Suriye konulu toplantıya katıldılar. ‘’ dedi.

Hatibzade, Hindistan Dışişleri Bakanının yarın birkaç saatliğine Tahran’ı ziyaret edeceğini ve gelecek günlerde Dışişleri Bakannı Zarif’in de ziyaretlerinin olacağını söyledi.

İsviçre Dışişleri Bakanının Tahran ziyaretine değinen Hatibzade, bu ziyaretin daha önceden planlandığını korona’dan dolayı geciktiğini söyledi.

İran- İsviçre ilişkilerinin iyi ve önemli olduğunu ifade eden Hatibzade, bu ziyaretin İran-ABD ilişkisi ile bir irtibatının olmadığını, İran’ın ABD ile ilgili politikasında da bir değişiklik olmadığını söyledi.

Rusya’nın İran-Amerika arasında arabuluculuk önerisine değinen Hatibzade, ‘’ Bizim Rusya’nın iyi niyetinden şüphemiz yoktur fakat Amerika’nın niyeti ve yaptıklarından şüpheliyiz. Amerika hala İran aleyhinde ekonomik terörizm uygulamakta ve İran milletini aç bırakma peşinde olduğunu ilan etmekten çekinmiyordur. Bu politika devam ettiği sürece bizim politikamız da değişmeyecektir. ‘’ dedi.

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