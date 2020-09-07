Ruhani: İran zorbalık karşısında teslim olmayacaktır

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Kasis’i Tahran’da kabul eden Ruhani, Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından ( KOEP) çekilerek ve 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını çiğneyerek, son 2.5 yılda İran’ı ayaktan düşürmeye çalıştığını ve zalimce ambargolar uyguladığını belirterek, İran halkının zorbalık karşısında teslim olmayacağını ve bunun da tarih tarafından ispatlandığını söyledi.

Ülkeler ilişkisindeki kıstasın uluslararası kurallar ve BM kararları olması gerektiğini ifade eden Ruhani, ABD’nin yıllardan beri İran İslam Cumhuriyetinin ortadan kaldırmak için ve İran içişlerine müdahale için çalıştığını ve Trump’ın da yanlış hesapla İran’a baskı ve ekonomik savaşla İran’ı 3 ay içinde dize getireceğini düşündüğünü söyledi.

İran’ın uluslararası kurallar ve çok taraflı anlaşmalara sadık olduğunu ve olacağını belirten Ruhani, Amerika’nın yanlış kararından dönme kararı alması, KOEP’e dönmesi ve 2231 nolu BM kararına dönme yollarının açık olduğunu söyledi.

Amerik için yanlış yaptığı ve baskı ve ambargo ile hedefine ulaşmayacağının açık olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın İran aleyhine ekonomik terörizm, havacılık terörizm ve açık şekilde terör uyguladığını ve İran beklentisinin dünya ülkelerinin bunlar karşısında susmaması olduğunu söyledi.

Koronanın yayılmasına değinen Ruhani, ‘’ Bizim beklentimiz Avrupa ülkelerinin bu dönemde ABD’nin ekonomik terörizmi karşısında durmasıydı, zira ABD İran’a ilaç girişine de engel çıkarmaktadır.

Kasis de iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. Yıldönümüne işaretle ilişkilerin iyi ve samimi olduğunu ve gelişmesi gerektiğini söyledi.

Kasis, ‘’ Tüm dünya ülkeleri dünyada güçlü bir hukuk sisteminin var olduğunu bilmeliler, bu sistem sayesinde dünya güvenlikle yaşayabilir, bundan dolayı özellikle güçlü ülkelerin tam olarak uluslararası kurallara uymalılar. ‘’ dedi.

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2012