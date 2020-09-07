7 Eyl 2020 13:15
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News Code: 84030018
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İran ve İsviçre dışişleri bakanları bir araya geldi

İran ve İsviçre dışişleri bakanları bir araya geldi

Tahran, İRNA- İran'ı resmi ziyarette bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı İgnazio Kassis, bugün İranlı meslektaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsviçreli yetkili Zarif ile görüşmeden önce de dün İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşerek İran-İsviçre diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılnönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Kassis'in İran'daki ilk durağı İsfahan olmuştu. O İsfahan'ıa giderek bu şehrin tarihin ve turistik mekanlarını gezdi.

İsviçreki yetkilinin İran ziyaretinde ikili ve uluslararası konuların yanı sıra İsviçre mali mekanizması gibi konular ele alındı.

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