İran-İsviçre ilişkileri 100 yıldır karşılıklı saygı temelinde gelişiyor

İsviçre Dışişleri Bakanı, Tahran ile Bern arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ‘Son 40 yıldır, İsviçre İran'daki ABD çıkarlarını temsil ediyor ve mesajları hızlı ve güvenilir bir şekilde iletiyor’diye belirtti.

Ignazio Cassis,’İsviçre'ye duyulan güven için içten şükranlarımı sunuyorum’dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanı, İsviçre'nin İran'daki diplomatik varlığının 100. yıl dönümünü kutlamak benim için bir zevktir, buradaki fotoğraflar iki devlet arasındaki dostluk tarihini kanıtlamaktadır’ifadesini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanı,Eğitim, kültür, iyi niyetler, afet yardımı ve insan haklarını iki ülke arasındaki 100 yıllık ilişkinin beş ayağı olarak adlandırdı ve bu sütunların sürekli diyalog olmadan devam edemeyeceğini belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı,İkili ilişkilerde bilgi paylaşımının büyük rol oynadığını belirterek okumaya İsviçre'ye giden ve İsviçreli öğrencilerin İran'a gelen birçok İranlı öğrencinin bu gerçeğe şahit olduğunu sözlerine ekledi.

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