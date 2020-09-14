Grossi: İran ile uygulanacak konularda anlaşmaya vardık

UAEK Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, geçen ay Tahran ziyaretinde iki tesise ulaşım izni için İran yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, istenilen tesislerde incelenme izni aldıklarını söyledi.

Grossi, tesislerden birinden örneklerin alındığını ve inceleneceğini diğer tesisten de bu ay içinde inceleme yapılacağını söyledi.

Grossi, Ajansın İran faaliyetlerine denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

Ajansın geçen hafta yayınlanan raporunda İran ile en son varılan anlaşmaya işaretle, denetim yapılmak istenilen bir tesisten örnekler alındığını ve diğer bir tesisin de bu ay içinde denetleneceği bildirilmişti.

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2012