Grossi: İran, UAEK’nın önemli ortağıdır

UAEK Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Toplantısı ile Viyana’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohsen Baharvend ile görüşen Grossi, ajans ve İran arasındaki işbirliğinin ve ajansın İran’daki denetimlerinin olumlu olduğunu belirtti.

Baharvend e görüşmede İran ve ajans arasındaki geniş işbirliğine işaretle ajansın bu ilişkileri saptırmak için bazı ülkelerin siyasi baskılarında etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Baharvend tarafsız bir şekilde ve baskılardan etkilenmeden İran ve ajans ilişkilerinin yürütülmesinin iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

Baharend barışçıl nükleer enerjiden yararlanmanın tüm ülkelerin hakkı olduğunu belirterek, Arabistan’ın durumuna işaret ederek o ülke faaliyetlerinin şeffaf olmadığını ve denetimlerden kaçınmasının kaygı verici olduğunu söyledi.

UAEK Yönetim Kurulu dönemsel toplantısı dün Viyana’da başladı.

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