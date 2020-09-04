UAEK’nın İran’da istenilen iki tesise ulaştığını teyit eden raporu yayınlandı

UAEK bugün yayınladığı raporda, istenilen iki tesisten birinde incelenme ve örnek alma imkanının sağlandığını ve ikici tesise de bu ay içinde ulaşmanın planlandığını bildirdi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi rapora İran ve Ajans arasındaki anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tarafların ortak bildirisini de eklemiştir.

Ajans tarafında daha önce İran’da bazı mekanlarda ilan edilmemiş nükleer faaliyetler olduğunu ortaya atmıştı. İran ve Ajans geçen Çarşamba günü Grossi’nin Tahran ziyaretinin sonunda yayınladıkları ortak bildiri ile daha fazla işbirliği yapmayı kararlaştırdılar.

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