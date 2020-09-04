Garipabadi: UAEK raporu İran-Ajans ilişkilerinde yapıcı bir gelecek vadetmekte

Garipabadı, yaptığı açıklamada, raporun iki yönden önem taşıdığını, şekil olarak İran-Ajans arasındaki gelişmeler ve ilişkilerdeki ilerlemelere işaret ettiğimni ve tarafların son 3 ay içindeki yapıcı işbirliğinni ortaya koyduğunu söyleri.

Garipabadi, raporun içerik olarak, mevcut durumu açık şekilde ifade ettiğini taraf arası ilişkilerin geleceğinin olumlu olduğunu ve bunun da UAEK üyesi ülkelerinin çoğunluğunun memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Garipabadi, rapora göre denetim yapılmak istenilen iki tesisten birine ulaşımın sağlandığı ve ikinci tesise ulaşmanın da bu ay içinde olacağını belirterek, İran’ın yeni UAEK Başkanı ile yapıcı işbirliğinde iyiniyetini gösterdiğini ve raporun da üyelerin memnuniyeti ile karşılanacağını beklediklerini söyledi.

UAEK bugün yayınladığı raporda, istenilen iki tesisten birinde incelenme ve örnek alma imkanının sağlandığını ve ikici tesise de bu ay içinde ulaşmanın planlandığını bildirdi.

UAEK Başkanı Rafael Grossi rapora İran ve Ajans arasındaki anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tarafların ortak bildirisini de eklemiştir.

Ajans tarafında daha önce İran’da bazı mekanlarda ilan edilmemiş nükleer faaliyetler olduğunu ortaya atmıştı. İran ve Ajans geçen Çarşamba günü Grossi’nin Tahran ziyaretinin sonunda yayınladıkları ortak bildiri ile daha fazla işbirliği yapmayı kararlaştırdılar.

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2012