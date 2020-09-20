UAEK'nin İran'dan teftiş için başka bir talebi yoktur

İran ile UAEK arasındaki işbirliğine değinen Salihi, 'İran'ın ilkelerinden biri, kabul ettiği taahhütlere bağlılıktır. Bazı konularda taahhütte bulunmadığımız için bağlılığımızın olmadığı gibi, verdiğimiz taahhütlere de bağlıyız. İran'ın UAEK ile işbirliği bu çerçevede tanımlanmaktadır' diye konuştu.

UAEK'nin taahhütler çerçevesinde İran'dan bir isteği olması durumunda, bu isteği yerine getirme konusunda hiçbir sorunun olmadığına değinen Salihi, 'UAEK İran'dan bir isteği olduğu durumlarda onu değerlendiririz. UAEK'nin isteğinin onaylanması halinde onlara cevap veririz diye belirtti.

İran ile Uluslararası Atom Enerjiisi Kurumu arasında görüşmeler yapıldığını kaydeden Salihi, 'UAEK aceleci davrandığı için UAAEK Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı bir karar verildi. Ancak ortak noktaya geldik ve bu kurumla işbirliği halindeyiz' diye ekledi.

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