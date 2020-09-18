İran, Arabistan’ı gizli nükleer faaliyetleri konusunda ikazda bulundu

Garipabadi, UAEK dönemsel yönetim kurulu oturumunda yaptığı konuşmada UAEK’nin Arabistan nükleer faaliyetlerinin denetlemesi için gerekli araçların sağlanmadığını belirterek, Arabistan’ın bazı faaliyetlerinin gizlememesinin ciddi kaygılara sebep olduğunu söyledi.

Arabistan’ın UAEK ile ilişkisinde Siyonist rejimin gittiği yolu gittiğini ve tarihin tekrarlandığını ifade eden Garipabadi, Siyonist rejimin NPT üyesi olmadığını belirterek, bir taahhüde bağlı kalmadığını söyledi.

Garipabadı, ‘’ Ajans ve yönetim kurulu Suudilere taahhütleri kabul etme ve olarak bağlı kalmanın gerekli olduğunu aydınlatmalılar ve bu programın ön şartının şeffaflık ve cevap verebilirliktir. ‘’ dedi.

Arabistan ile işbirliği yapma yolunu seçen Garipabadi, bu hususta uyanık olmalarını isteyerek, taahhütlerine saygılı olmalarını istedi.

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2012