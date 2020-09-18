18 Eyl 2020 19:37
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News Code: 84044295
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İran, Arabistan’ı gizli nükleer faaliyetleri konusunda ikazda bulundu

İran, Arabistan’ı gizli nükleer faaliyetleri konusunda ikazda bulundu

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Arabistan’ın bazı gizli nükleer faaliyetlerinin kaygı verici olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ve yönetim kurulundan Riyad’ın taahhütlerine bağlı olmasından emin olmalarını istedi.

Garipabadi, UAEK dönemsel yönetim kurulu oturumunda yaptığı konuşmada UAEK’nin Arabistan nükleer faaliyetlerinin denetlemesi için gerekli araçların sağlanmadığını belirterek, Arabistan’ın bazı faaliyetlerinin gizlememesinin ciddi kaygılara sebep olduğunu söyledi.

Arabistan’ın UAEK ile ilişkisinde Siyonist rejimin gittiği yolu gittiğini ve tarihin tekrarlandığını ifade eden Garipabadi, Siyonist rejimin NPT üyesi olmadığını belirterek, bir taahhüde bağlı kalmadığını söyledi.

Garipabadı, ‘’ Ajans ve yönetim kurulu Suudilere taahhütleri kabul etme ve olarak bağlı kalmanın gerekli olduğunu aydınlatmalılar ve bu programın ön şartının şeffaflık ve cevap verebilirliktir. ‘’ dedi.

Arabistan ile işbirliği yapma yolunu seçen Garipabadi, bu hususta uyanık olmalarını isteyerek, taahhütlerine saygılı olmalarını istedi.

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