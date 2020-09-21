21 Eyl 2020 14:26
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İranlı parkurcu dünya şampiyonu oldu

İranlı parkurcu dünya şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- İranlı genç parkurcu Yasemin Himmetinejad, sanal olarak düzenlenen Dünya Parkur Yarışmasında şampiyon olmayı başardı.

Dünyanın önde gelen 70 parkurcunun katılımıyla düzenlenen bu yarışmalarda İran'dan katılan Yasemin Himmetinejad, en iyi 8 kişi arasında düzenlenen yarışmada hakemlerin oyu ile şampiyon olarak seçildi.

Halk anketleri arasında da dünyada dördüncüsü seçilen Himmetinejad, şampiyonaın altın madalyasını elde etti. Himmetinejad, dünya parkur yarışmalarında İran'ın ilk madalyasını kazanarak tarihe geçti.

Himmetinejad altın madalya ile birlikte yarışmaların fenomeni olarak da seçildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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