İranlı parkurcu dünya şampiyonu oldu

Dünyanın önde gelen 70 parkurcunun katılımıyla düzenlenen bu yarışmalarda İran'dan katılan Yasemin Himmetinejad, en iyi 8 kişi arasında düzenlenen yarışmada hakemlerin oyu ile şampiyon olarak seçildi.

Halk anketleri arasında da dünyada dördüncüsü seçilen Himmetinejad, şampiyonaın altın madalyasını elde etti. Himmetinejad, dünya parkur yarışmalarında İran'ın ilk madalyasını kazanarak tarihe geçti.

Himmetinejad altın madalya ile birlikte yarışmaların fenomeni olarak da seçildi.

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