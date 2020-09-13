Japon İranolog, İranlı kadınların sosyal ve bilimsel faaliyetlerdeki rolünü övdü

İran’ın Japonya Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'ndan yapılan aıklamaya göre, İran'da sosyal bilgiler alanında, özellikle medeni hukuk alanında okuyan ve araştırma yapan Bayan Toyoko Morita, Kagoşima Eyalet Üniversitesi'nde Profesör, İranolog ve Fars Dili ve Edebiyatı Profesörü "Ailenin İran'daki konumu" başlıklı özel oturumda, aile ile ilgili görüşleri İran anayasası ve medeni hukuk biçiminde inceledi ve Dr.Ali Şeriati ve Dr.Mortaza Mutahhari gibi bazı düşünürlerin görüşlerine değinerek,Dr. Şeriyati, Hazreti Fateme'yi İranlıların gözünde çok büyük ve kutsal olan en iyi kadın olarak gördüğünü söyledi.

Japonya'daki İran büyükelçiliğinin kültürel danışmanlığının çeşitli kültürel konularla ve bugün İran'ın tanıtılmasıyla ilgili özel toplantılar dizisinin devamı niteliğindeki "Ailenin İran'daki konumu" başlıklı özel ve sanal toplantı dün gerçekleştirildi.

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