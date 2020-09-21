İranlı öğrenciler Dünya Bilgisayar Olimpiyatlarında dördüncü oldu

İlk defa 1989 yılında Bulgaristan'da düzenlenmeye başlanan ve bu yıl 32.'si düzenlenen Dünya Bilgisayar Olimpiyatları her yıl farklı bir ülkenin evsahipliğinde lise öğrencileri arasında gerçekleşir.

İran'dan 4 öğrencinin oluşturduğu grup, Singapur'daki bu yılki yarışmalara katılarak 3 altın ve 1 gümüş madalya sahibi oldu.

Bu yıl korona salgını dolayısıyla sanal olarak gerçekleşen 2020 Dünya Bilgisayar Olimpiyatları'nda İran'dan Şayan Perdis, Ali Seferi ile Kesra Mezahiri birer altın madalya kazanırken, Ebülfazl Sultani gümüş madalyayı boynuna taktı.

Yarışmaların sonunda dördüncü olan İran'dan önde Çin, ABD ve Güney Kore sırasıyla ilk üç sırada yer aldı.

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