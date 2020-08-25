İranlı kadın satranççı Dünya Satranç Olimpiyat Olağanüstü Takımı'nda yer aldı

İran Milli Satranç Takımı ile birlikte Çevrimiçi Satranç Şampiyonası'na katılarak katıldığı 8 maçta 7 puan alan Hadım Şeria, bu başarısından dolayı Uluslararası Satranç Federasyonu'nun takdirini kazandı.

Bu performansı ile kadınlar dalında en iyi oyuncu olarak seçilen Hadım Şeria, böylece Dünya Satranç Olimpiyat Olağanüstü Takımı'nda yer almayı başardı.

2020 Çevrim İçi Satranç Olimpiyat'ına katılan İran Milli Satranç Takımı, karşılaşmalar sonunda dördüncü oldu. Erkekler dalında İran'dn Perham Maksudlu, dünyanın önde gelen satranççıların Hindt Vişi Anand'ı yenmeyi başardı.

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