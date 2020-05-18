İranlı satranççılar Dünya Satranç Ligi'nde beşinci oldu

Dünya Satranç Ligi. turunda Fransa ile karşı karşıya gelen Millilerimiz, bolt kategorisinde 142-38, yıldırım kategorisinde 154-42 ve hızlı kategoride 81-45 olarak maçtan galip ayrıldı.

8 takımın yarıştığı bu yarışmalarda takımlar, 2 turda birbiri ile mücadele etti. İlk turda 4 takım ikinci tura yükseldi. İlk turda yenilenlerle de beşincilik sekizinciliğe kadarki sıraları elde etmek için mücadele verdi.

Şampiyonlar Ligi'ne yükselemeyen İran Milli Satranç Takımı, beşinci konuma yerleşmek için karşılaştığı Fransa'yı mağlup ederek, Dünya Satranç Ligi'nde beşinci sırada yer almayı başardı.