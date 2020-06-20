10 yaşındaki İranlı satranççı ululararası çevrimiçi satranç turnuvasında adından söz ettirdi

Dünya genelinden bine yakın satranççının katılımıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Unity Cup Satranç Turnuvasına katılan Alakamend, 12 yaş altı grupta iki defa şampiyonluk ve iki defa ikinciliği elde etti.

Daha önce de Miyandoab Spor ve Gençlik Kurumu Başkanı Emir Rızapur yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Miyandoablı Erşiya Alakamend'in Uluslararası Unity Çevrimiçi Satranç Yarışmaları'nda ikinci olduğunu duyurmuştu.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Rızapur, Uluslararası Unity Çevrimiçi Satranç Yarışmaları'nın dünya genelinden 671 satranççı ve büyüküstasının katılımı ile Lichess.org global site üzerinde üçer dakikalık maçlar ve arena şeklinde düzenlendiğini belirtti.

Rızapur, 'Batı Azerbaycan'ın Miyandoab (Goşaçay) şehrinden olan bu çocuk satranççı, muhteşem performansı ile 46 puan elde ederek 12 yaş altı grupta ikinci olmayı başardı' dedi.

Erşiya'nın yüksek hızı nedeniyle Berserk kapasitesini de kullanarak maçlarının yüzde 78'inde gerekli zamanın yarısını kullanarak, uluslararası satranç hakemlerin dikkatini çektiğini kaydeden Rızapur, 'Uluslararası Unity Çevrimiçi Satranç Yarışmaları'nın her Pazar günü düzenlendiğini ve en iyi oyunculara dolar bazında ödül verildiğini sözlerine ekledi.