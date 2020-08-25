İranlı öğrenciler Biyoloji Olimpiyat karşılaşmalarında 4 madalyası kazandılar

Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 37. IBO 2020 Dünya Biyoloji Bilimsel Olimpiyatları'na katılan dört kişilik takımı, üçü gümüş ve bir bronz madalya olmak üzere dört değerli dünya madalyası kazandı.

Ariyen Hasani, Nazgül Mehimeni ve Muhammedemin Sabbaği ​​Lalimi, Japonya'da düzenlenen 2020 Dünya Biyoloji Olimpiyatları'nda birer gümüş, Emir Hüseyin Şahsevend Davudi ise bronz madalyasını kazandı.

Dünya Olimpiyatının bu dönemi, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarakgerçekleşti.

Yarışmaların sıralaması ve bu dönemdeki ülkelerin konumlarının belirlenmesi henüz açıklanmadı.

Dünya Biyoloji Olimpiyatı, ülkelerinin biyoloji olimpiyatlarında üst sıralarda yer alan bir grup lise öğrencisi arasındaki bir yarışmadır. Bu yarışmada, bu öğrenciler yaratıcılıklarını ve biyolojik problem çözme becerilerini test ederler.