Beyaz Saray, insanlıktan hiç anlamıyor

Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolar kredi talebimize bütün ülkeler onay verdi, ancak ABD ne ilaç ve ne gıda alımı için bu fondan 5 milyar dolar kredi almamıa izizn vermemektedir' diye konuştu.

Beyaz Saray'ın insanlıktan nasip almadığının altını çizen Ruhani, 'Paralarımızın bankalarında bulunduğu dost ülkeler var. Burdaki paralarımızı dondurarak kendi ihtiyaçlarımızın temini için onları vermeye hazır değillerdir. ABD'lilerin para transferine engel olduğunu söylemekyedirler. Tarih, bir ülkenin kendi halkının gıda, ilaç ve ihtiyaçlarını karşılaması için çabalamasına rağmen engellendiği başka bir örnek görmemiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Korona salıgının İran'da yönetimine değinen ve bunun ABD ve Avrupa'daki ile kıyaslayan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Krizin başında ABD ve Avrupa ülkelerinde nasıl bir durumun ortaya çıktığını gördünüz. Dükkanlara saldırdılar, maskeler çalındı, peçete ve gıda maddeleri yoktu. Korona salgını sırasında Avrupa ve ABD'de halk arasında ayrımcılık yapıldı, ancak İran'da yerli ve yabancılar arasında veya farklı etnik ve din mensuplarına ayrımcılık yapılmadı' diye ekledi.

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