Zarif, Trump’a hitaben: Savaşın her şekli kötüdür

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, ABD Başkanı Trump’ın ABD’li firmalarının ceplerini doldurmak için silah satışına itirafı ve kendisinin de bu firmaların silahlarını satmak için pazarlar bulması na meşgul olduğunu belirtti.

Zarif, Trump’ın ne yapmak istediğini anladığını, Trump’ın soğuk savaşın iyi olduğunu ve bunun ticaretin yararına olduğunu fakat sıcak savaşın kötü olduğunu düşündüğüne belirterek, savaşın her şeklinin kötü olduğunu söyledi.

Trump geçen günlerde yaptığı açıklamada, "Askerler beni seviyor ama muhtemelen Pentagon'un başındakiler sevmiyordur. Onlar savaştan başka bir şey istemiyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisini ve gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşçi Bayramını kutlayan Trump, ABD tarihindeki en hızlı ekonomik toparlanmanın ortasında olduğunu söyledi.

ABD'nin batılı ülkeler arasında en küçük ekonomik daralmayı yaşadığına işaret eden Trump, ülkenin Kovid-19 salgınının neden olduğu krizden hızlıca toparlandığını aktardı.

Trump, Amerikan ekonomisinin ağustosta 14 milyon kişiye istihdam sağladığını hatırlatarak, "Mayıs ayından bu yana 10,6 milyonluk rekor seviyede istihdam sağladık." dedi.

- Gelecek yıl ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik yılı olacak"

Amerikan iş gücü piyasasının hızlı bir toparlanma yaşadığını vurgulayan Trump, "Benim liderliğimde gelecek yıl ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik yılı olacak." diye konuştu.

Trump, Amerika'yı önceliklendiren politikalarla benzeri görülmemiş bir refahın sağlanacağını aktararak, yeni vergi indirimlerini hayata geçireceklerini anlattı.

Adil ticaret anlaşmaları yapacaklarını ifade eden Trump, "Şu anda yedi büyük adil ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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2012