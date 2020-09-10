10 Eyl 2020 10:42
Journalist ID: 1942
News Code: 84033822
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Zarif: Amerika’nın riyakarlığı hayret verici

Zarif: Amerika’nın riyakarlığı hayret verici

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin silah masrafları ve satışlarına işaretle o ülkenin riyakarlığının hayret verici olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD, İran’ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaması, her hangi bir savunma teçhizatı alımı ve savunma füzeleri yapmaması yönünde ısar ediyor, faka ABD 100 milyar dolar yeni kıtalararası balistik füzeler için para harcıyor, yeni nükleer silahlar yapıyor ve bölgedeki müşterileri için 380 milyon dolar silah gönderiyor. Bu riyakarlık gerçekten hayret vericidir. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajına AP ajansının verdiği, ABD Hava Kuvvetlerinin Minotmen 3 füzeleri alımı için 13.3 milyar dolarlık anlaşmasını da eklemiştir.

Zarif ayrıca mesajına Tump’ın ABD’li gazeteci Bob Woodword ile ilgili daha önc yeni bir nükleer silah yaptıklarına dair sözlerini de eklemiştir.

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