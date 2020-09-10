Zarif: Amerika’nın riyakarlığı hayret verici

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD, İran’ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaması, her hangi bir savunma teçhizatı alımı ve savunma füzeleri yapmaması yönünde ısar ediyor, faka ABD 100 milyar dolar yeni kıtalararası balistik füzeler için para harcıyor, yeni nükleer silahlar yapıyor ve bölgedeki müşterileri için 380 milyon dolar silah gönderiyor. Bu riyakarlık gerçekten hayret vericidir. ‘’ diye yazdı.

Zarif mesajına AP ajansının verdiği, ABD Hava Kuvvetlerinin Minotmen 3 füzeleri alımı için 13.3 milyar dolarlık anlaşmasını da eklemiştir.

Zarif ayrıca mesajına Tump’ın ABD’li gazeteci Bob Woodword ile ilgili daha önc yeni bir nükleer silah yaptıklarına dair sözlerini de eklemiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012