İran, Amerika seçimlerine müdahale iddiasını reddetti

Hatibzde bu yönde ABD Microsoft firması tarafından ortaya atılan iddia ile ilgili, ‘’ ABD onlarca yıldan beri İran dahil diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etmiştir ve bunun için böyle komik iddiada bulunacak konumda değildir.’’ dedi.

Amerika’nın darbe ile İran’da Dr. Musddık hükümetini indirdiğini ve diğer ülkeler için faal bir şekilde karşı enformasyon yürüttüğünü ifade eden Hatibzad, ‘’ Defalarca söylediğimiz gibi, Tahran için kimin Beyaz Saray’da olmasının önemi yoktur, önemli olan Washington’un uluslararası normlar ve kurallara bağlı olması ve diğer ülkelere müdahalelerden el çekmesi ve taahhütlerini yerine getirmesidir.’’ dedi.

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2012