İran ile UAEK'nin anlaşması, ABD'nin çabasını boşa çıkardı

İRNA'ya röportaj veren Davenport, 'Trump yönetiminin İran ile UAEK arasındaki anlaşmaya ilişkin sessizliğie kapılması, çok anlamlı ve açık bir meseledir. ABD, UAEK'nin İran hakkındaki araştırma ve denetleme konusunu, Nükleer Anlaşma'yı gözden düşürmek ve kendi maksimum baskı politikasını meşrulaştırmak için bir araca dönüştürmek istiyordu' dedi.

Trump'ın amacının Nükleer Anlaşma'yı yok ederek bir sonraki ABD başkanı için herhangi bir anlaşmayı geride bırakmamak olduğuna değinen Davenport, 'Ancak Nükleer Anlaşma'nın hayatta kalması ve yeni başkanın göreve gelmesi halinde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasında yapılan anlaşma, ABD tarafından Nükleer Anlaşma'ya geri dönmek için oluşabilecek siyasi engel ortadan kalktı' diye konuştu.

İran ile UAEK arasındaki anlaşmanın ABD'nin tetik mekanizmasını aktifleştirmeye dönük yasadışı baskısı üzerinde nasıl bir etki yaratacağı sorusunu da yanıtlayan Davenport, 'İran ile UAEK arasında sözkonusu nükleer tesislere erişim konusunda yapılan anlaşma, denetleme açısından önemlidir ve Nükleer Anlaşma'nın hayatta kalma şansını artırmaktadır. Ancak Trump yönetiminin BM yaptırımlarını geri getirmeye ilişkin çabalarının sonucu üzerinde etkili olma ihtimali çok düşük' diye ekledi.

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