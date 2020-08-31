ABD'nin çirkin çabaları yenilgiye mahkum

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki gösteren Vaizi, 'ABD devleti aşırıcı yaklaşım ve İsrail rejiminin iradesinin etkisinde, tamamen hukuk ve mantık dışı kararlar almaktadır. Bu nedenle bu kararların görünüşteki hukuki temelelrine bile bağla kalamamaktadır' diye belirtti.

Tetik mekanizmasının kullanılmasının Nükleer Anlaşma'nın içindeki bir mekanizma olduğuna dikkati çeken Vaizi, 'ABD devleti mantıksızca bir hareketle Nükleer Anlaşma'dan resmen çekilmiş ve artık bu anlaşma kapmsamındaki mekanizmayı kullanma gücüne sahip olmadığı açıkça görülmektedir. Tabi ABD yetkilileri Nükleer Anlaşma'dan çekilerek ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anladıkları için şimdi de bu yanlışı örtbas etmek için çirkin ve hukuk ile kanunla bağdaşmayan çabalar göstermeye çalışmaktalar' değerlendirmesinde bulundu.

Vaizi açıklamasının devamında şı ifadeleri dile getirdi:

'ABD'nin tek taraflı politikaları bu ülkeyi dünya sahnesinde izole etti. Dünya liderliği iddiasında bulunan ABD'lilern bu kadar soyutlanmaları, İran'ın haklılık ve davranışının yasal olduğunun göstergesidir. Amerikalılar Nükleer Anlaşma içindeki mekanizmaları kullanma yetkisine sahip değiller ve bu bakımdan onların BMGK'deki son çabaları asla sonuç vermeyecektir, zira bütün dünya toplumu buna karşı. ABD'ye karşı çıkan ve bu ülke ile birlikte hareket etmeyen ülkelere yönelik açıkça ambargo uygulama tehdidi, uluslararası düzen ev BM Güvenlik Konseyi'nde tehlikeli bir kural tanımazlıktır.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish