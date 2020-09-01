Avusturya Dışişleri Bakanı: Nükleer Anlaşma en etkili diplomatik anlaşmadır

Avusturya Dışişleri Bakanı, Nükleer Anlaşma'ya bağlı tüm tarafları anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı sabahı Londra'daki IRNA ofisine gönderilen açıklamaya göre Schallenberg, ’Nükleer Anlaşma görüşmelerinin mekanı olarak ve 2015'te anlaşmanın imzalandığı Avusturya, her zaman anlaşmaya bağlı kaldı ve Avrupalı ​​ortakların yardımıyla Orta Doğu'da güvenin yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için çalışacak’dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da Viyana'nın İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran'daki iki noktaya erişim anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Açıklamada ayrıca İran'ı UAEK ile yakın çalışmaya devam etmeye çağırdı.

Avusturya Dışişleri Bakanı, Salı sabahı İran Dışişleri Bakanlıkları Dışişleri Bakan Yardımcıları ve 4 artı bir grubunun düzeyinde Viyana'da yapılması planlanan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın arifesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Irakçı, Pazartesi sabahı Avusturya başkentine girdi ve diğer heyetlerle ikili görüşmeler yaptı. Ayrıca, UAEK Yönetim Kurulu toplantısına katıldıktan sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı genel müdürü Rafael Grossi ile de görüşmesi planlanıyor.

İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, geçen Çarşamba Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ( UAEK) BaşkanınınTahran ziyaretinin sonunda anlaştı ve İranlı yetkililerle işbirliğini daha da güçlendirmek için görüşmelerde bulunarak İran tarafından 16 Ocak 2016'dan bu yana geçici olarak uygulanan Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması ve Ek Protokolünün tam olarak uygulanmasını kolaylaştırmak için karşılıklı güvenin güçlendirilmeye karar verdiler.

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