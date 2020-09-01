Grossi: İran ve UAEK işbirliği devam etmeli

Grossi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile Viyana’da yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından görüşmenin olumlu olduğunu ve taraflar arasındaki işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Nükleer Anlaşma 16. Ortak Komisyon Toplantısı bugün İran ve 4+1 grubu üyelerinin dışişleri bakanlıklarından gelen heyetlerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlendi.

Toplantıya katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, daha önce Grossi ile görüşeceğini bildirmişti.

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