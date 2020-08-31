İran sineması, direniş kültürünün yaygınlaşmasında önemli paya sahip

İRNA kültür muhabirine röportaj veren Şahin, 'Suriye sineması da diğer sektörlerimiz gibi ekonomik baskılardan etkilenmektedir. Ancak biz bu soruna karşı çeşitli yöntemleri devreye sokmayı, zira Suriye'ye karşı bu tür sorunların yeni olmadığını biliyoruz' diye konuştu.

Suriye'nin bu yıl Palms Blood filmi ile İran'da düzenlenen Uluslararası Direniş Film Festivali'ne katıldığına dikkati çeken Şahin, 'Günümüzde direniş kültürünü dünyada yaygınlaştırmak zorundayız. Bazı dünya politikacıları alçakça yöntemlere başvurarak direniş kültürünü yıkmaktalar, ancak İran sineması ve Uluslararası Direniş Film Festivali, direniş kültürünün dünyada yaygınlaşması için önemli araçlardandır' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararas Direniş Film Festivali'nde 'Sağlık Koruyucuları' adlı bir dalın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, 'Bu kol da akıllılıkla festivale eklenmiş, zira korona salgını tüm dünyaya büyük zararlar vermiş ve bu koşullarda sağlık çalışanlarının kıymetini bilmeliyiz' diye belirtti.

Şehit General Kasım Süleymani'nin adının direniş halkı kuşaklarının hafızalarından silinmemesi gerektiğine değinen Şahin, 'General Süleymani'nin adı, düzenlenen bütün festivallerde daimi şekilde yaşatılmalıdır. Böylece şehitlermizin kanını almayı unutmadığımızı herkes gösterebiliriz' diye ekledi.

16. Uluslararası Direniş Film Festivali 21- 27 Eylül tarihleri arasında Tahran'da düzenlenecek.

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