Uluslararası Direniş Film Festivali, etkinliğin düzenlenme koşullarını açıkladı

2 dalda düzenlenecek 16. Uluslararası Direniş Film Festivali'nin yarışma dalındaki bölümler, Sağlık Savunucuları, Festivallerin Festivali ve Besiç Film Yapımcıları'ndan oluşacak. 21- 27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bu festivale kayıt başvuru tarihi 9 Haziran, yarışacak filmleri gönderme tarihi ise 20 Ağustos olarak açıklandı.

Öte yandan Ana Yarışma Dalı, Direniş Şehitler Şehidi Özel Bölümü, Mutlak Anlam Bölümü, Kalem Hilayesi gibi diğer yarışma dalları da festival kapsamında düzenlenecektir.

http://www.moqavematfilmfest.ir internet adresinde gerekli açıklamaların yer alacağı bu festival ile ilgili olarak yan yarışma dalları da en iyi filmleri seçmek için çalışacak.