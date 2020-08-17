İran bir kez daha Suriye devleti ve milletin destek vereceğini bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada dün Suriye’ye giden Haci, Dışişleri Bakanı Velid El Muallim ve Cumhurbaşkanı Beşar Esat ile görüştü.

Haci, Cumhurbaşkanı Esat ile görüşmesinde Suriye’de yapılan meclis seçimlerine değinerek, İran’ın Suriye’nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

Astana süreci liderlerinin Tahran’da düzenlenen video konferans oturumuda ve Cenevre’de yapılacak toplantılara değinen Haci, iki ülke yetkililerinin ikili ve bölgesel konularda istişarelerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Esat görüşmede İran’ın ülkesi ile ilgili tutumuna teşekkür edrek, ikili ilişkilerin stratejik önemne ve direniş eksenin güçlendirilmesine vurgu yaptı ve ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirme isteğini belirtti.

Görüşmede, anayasa tartışma komitesi toplantılarının yaklaşma tarihi ile birlikte Suriye’deki durumlar ve siyasi süreçteki gelişmeler ele alındı. Bu bağlamda iki taraf arasında bir fikir birliği ve görüşte bulunudu, İki taraf ayrıca, Amrikan ekonomik tedbirleri ve etkisine karşı koyma çerçevesinde kardeş ve dost ülkelerinin takdim ettikleri yardımın yanısıra iki ülke arasında olan işbirliğinin daha fazla güçlendirmesi ile ilgili konulara odaklandı.

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