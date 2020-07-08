İran ve Suriye Askeri İşbirliği Anlaşması imzaladı

El Meyadin ve El Menar şebekelerinin verdiği habere göre, imzalanan anlaşmanın amacı iki ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliği ve koordinasyonu içermektedir.

Taraflar anlaşmanın imzalanması öncesi yaptıkları görüşmede o ülkede yasa dışı bulunan yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi hususunda görüşmelerde bulundular.

Eyub imza töreninde Siyonist rejim İsrail’in Suriye aleyhine savaşan güçlerin ortağı olduğunu ve İsrail hasmane uygulamalarının bir bölümünü de terörist grupların oluşturduğunu söyledi.

Eyub, ‘’ABD eğer Suriye, İran ve direniş eksenini dize getirebilseydi bunu anında yapardı. ‘’ dedi.

Bageri de imza tereninde anlaşmanın Amerikan baskıları karşısında iki ülkenin irade ve kararını güçlendirdiğini ve İran’ın askeri ilişkiler çerçevesinde Suriye füze savunma sistemlerini güçlendireceğini söyledi.

Bageri, Türkiye’nin Astana süreci çerçevesinde terörist güçlerin Suriye’den çıkartılması taahhüdünde bir az gecikme yarattığını belirterek, Suriye’deki güvenlik sorunu çözümünün o ülkede güç bulundurmak olmadığını söyledi.

Bageri Mart ayının ikinci yarısında da Suriye’yi ziyaret ederek o ülke yetkilileri ile görüştü ve bazı çatışma bölgelerinde incelemelerde bulundu.

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