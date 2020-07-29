Yabancılardan 16. Direniş Film Festivali'nin uluslararası bölümünü büyük ilgi

16. Uluslararası Direniş Filmleri Festivali Uluslararası Bölüm Sekreteryasına göre, etkinliğin çeşitli bölümlerine katılmak için şimdiye kadar Asya'dan 460, Orta ve Güney Amerika'dan 280, Avrupa'dan 325 ve Afrika'dan 90 eser başvurdu.

248 eserle Hindistan, 63 eserle Türkiye, 30 eserle İspanya, 51 eserle Brezilya ve 29 eserle Rusya en yüksek başvuru yapan ülkeler oldu. Sekreterya tarafından alınan eserler sırasıyla ana yarışma, direniş şehitleri, sağlık savunucuları ve kalemin anlatımı bölümlerinde kaydedildi.

16. Uluslararası Direniş Film Festivali'nin uluslararası bölümüne katılmak için son tarih 20 Ağustos Perşembe günü olarak açıklandı.

16. Uluslararası Direniş Film Festivali 21 -27 Eylül tarihleri ​​arasında Kutsal Savunma Haftası'na denk gelen , ‘Sağlık Savunucuları’, ‘Festival Festivalleri’, ‘Besic Film Yapımcıları’ bölümünün il seçimi, 21-27 Kasım Besic haftasına denk ‘İran ve dünya sineması’ bölümlerinde, ‘Direniş şehitleri ,’Kalemin Anlatımı’, ‘Eleştiri, Araştırma ve Analiz’ bölümünde,ve ulusal olarak seçilen ‘Besic Film Yapımcıları" seçimi tüm sektörlerde ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.

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