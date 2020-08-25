25 Ağu 2020 11:00
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News Code: 83921895
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Ruhani Hükümeti döneminde Güney Pars'ta gaz kondensatı üretimi yüzde 87 arttı

Ruhani Hükümeti döneminde Güney Pars'ta gaz kondensatı üretimi yüzde 87 arttı

Tahran, İRNA- Güney Pars Gaz Kompleksi Genel Müdürü Hadi Haşimzade Ferheng, Ruhani Hükümeti döneminde Güney Pars'ta gaz kondensatı üretiminin yüzde 87 arttığını ve bunun en önemli nedenlerinden birinin Fars Körfezi Yıldızı Rafinerisi'nin faaliyete başlaması olduğunu ifade etti.

Hükümet Haftası kutlamaları öncesi İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Haşimzade Ferheng, Güney Pars Gaz Sahası'nın gelişmeye devam ettiğini kaydederek, 'Fars Körfezi Yıldızı Gaz Kondensatı Rafinerisi, günlük 360 bin varil kapasite ile gaz kondensatının ihtiyaçlarını karşılamak üzere benzin, mazot, sıvı gaz ve jet yakıtının elde edilmesi amacıyla Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nin yanında kurulmuştur' dedi.

Bu rafinerinin gerekli ihtiyaçlarunun 485 kilometre uzunluğundaki bir boru hattı ile Güney Pars gaz rafinerilerinden sağlandığına değinen Haşimzade Ferheng, kükürt artışının da yüzde 99'u bulduğunu ve bunun da ihracat ve tüketim sektöründe büyük öneme haiz olduğunu belirtti.

Son yıllarda Güney Pars Gaz Sahası'nın geliştirilmesi ülkemiz için önemli kazanımlar sağlamıştır. Gaz kondensatının artışına paralel olarak petrol sanayiinde büyümelerin yaşanması, bu sanayi ürünlerinin üretimini artırmış ve önemli gelir kaynağına dönüşmüştür.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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