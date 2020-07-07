İran'ın günlük doğalgaz üretim kapasitesi 1 milyar metreküpü aştı

Üretimin Sıçraması olarak adlandırılan bu yıldaki doğalgaz üretim artışı ile ilgili son durum hakkında bilgi veren Zerduziyan, 'Halihazırda ülke rafinerilerindeki doğalgaz işleme kapasitesi günlük 1 milyar 30 milyon metreküpe çıkmıştır'dedi.

Rafinerilerde etan, propan, bütan, gaz kondensatı ve kükürt gibi değerli doğalgaz ürünlerinin üretilip dağıtıldığına değinen Zerduziyan, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nde her ürün için standart bir dilimin mevcut olduğunu ve doğalgaz stabndartlarının dünaydaki standartlarının en titizlerinden olduğunu belirtti.

Zerduziyan 2021 yılına kadar ülkedeki mevcut 18 rafineri sayısının bir artarak 19'a çıkarılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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