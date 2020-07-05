Ruhani Hükümeti döneminde fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan ülkenin elektriğinin dörtte birinden fazlası üretildi

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İran’ın enerji santrallerindeki elektrik üretiminin yüzde 25'inden fazlası, yakıt veya ek fosil yakıt kullanılmadan kombine çevrim üniteleri, hidroelektrik, nükleer ve yeni enerji santrallerinin buhar bölümü tarafından üretildi.

Geçen yıl üretilen 312 bin 658 milyar kilovatsaat elektrikten, %25.4'e eşit gelen 79 bin 459 milyar kilovatsaatı fosil yakıt veya ekstra yakıt kullanılmadan üretildi.

79 bin 459 milyar kilovatsaat enerjiden 41 bin 94 milyar kilovatsaatı, gaz üniteleri ek yakıt kullanılmadan kombine çevrim santallerine dönüştürülerek üretildi. Bu da geçen yıl yaklaşık 11 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlandığı anlamına geliyor.

Şu anda, Enerji Bakanlığı'nın karşılıklı satış anlaşmaları şeklinde gündeminde olan 7 bin 500 MW'lık kombine bir döngüye dönüştürülebilecek bir kapasite var.

Böylece yılda 12 milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacak ve ülkenin termik santrallerinin verimliliği % 42'den fazla olacak. Ayrıca yılda yaklaşık 43 milyon ton sera gazı emisyonunu önlenecektir.

Bu çalışmayı hızlandırmak için, ilgili yasaya göre kombine çevrim santrallerinin buhar bölümünün yapımında tasarrufu sağlanan yakıtın, Petrol Bakanlığı'nın iş birliğini gerektiren yatırımcılara teslim edilmesi gereklidir.