Batı Karun petrol kuyuları nakil hattı birinci fazı tamamlandı

İranlı uzmanlar tarafından planlanıp tamamlanan Batı Karun kuyuları nakil hatları projesi çerçevesinde hafif ve ağır petrol pompalama istasyonu ve boru hatları tamamlanarak Ervendan petrol ve gaz şirketine verildi.

İran Milli Petrol Şirketi Üretimden sorumlu başkan yardımcısı Ferroh Alihani, gerçekleşen projenin önemli olduğunu belirtti.

İran Petrol Mühendislik ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Turej Dehgani de tesislerin Ervendan firmasına verilmesinde yaptığı açıklamada, ‘’Bu tesisler petrol ihracatında çok önem taşımaktadır. Gelecekte ülkeden ihraç edilen petrolün büyük bölümü Batı Karun havzalarından temin edileceğinden bu tesislerin önemi daha da artacaktır. ‘’ dedi.

Dehgani, projede kullanılan teçhizatların çoğunun İran’dan temin edildiğini ve projenin de İranlı uzmanlara dayanarak hayat bulduğunu söyledi.

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2012