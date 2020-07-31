İran gaz ihracatı 6 yılda yüze 93 arttı

İran’ın gaz ihracatı geçen sene 17 milyar 400 milyon metre küp olurken bu rakam 6 sene önce 9 milyar metre küp civarındaydı.

İran’ın gaz ihracatı 2000 yılında Türkiye ile müzakereler sonucu ve imzalanan anlaşma ile 2001 yılında başladı. İki ülke bu anlaşma çerçevesinde 25 yıllık gaz ihracatı için anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 12 sene önce de İran’ın Irak’a gaz ihracatı gündeme geldi ve iki ülkenin bu yöndeki protokolü 11 sene önce imzalandı ve 9 sene önce de anlaşmaya dönüştürüldü. İki ülke arasında ikinci gaz anlaşması 5 sene önce imzalandı.

İran anlaşmadan kaynaklı taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu ilan etmesine rağmen, Irak’ta ki güvenlik konuları ve bazı altyapı sorunları anlaşmanın uygulanmasını geciktirdi.

Nükleer anlaşmanın imzalanması ile bitlikte 3 sene önce İran’dan Irak’a gaz akışı başladı.

Rakamların incelenmesi İran’ın gaz ihracatının 6 yılda yüzde 93 artışı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan İran 9 sene önce Türkmenistan’dan yıllık 6 milyar metre küp gaz ithal etmekteydi fakat Güney Pars fazlarının kullanıma başlaması ile İran artık Türkmenistan’dan gaz ithal etmemekte ve satış taahhütlerini de yerine getirebilmektedir.

İran şu an günlük bir milyar metre küp gaz üretim kapasitesine sahiptir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012