24 Ağu 2020 16:10
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News Code: 83920948
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BM İnsan Hakları Konseyi eski Raportörü:

ABD'nin anti İran ambargoları, uluslararası kurumların hümaniter isteklerine aykırıdır

ABD'nin anti İran ambargoları, uluslararası kurumların hümaniter isteklerine aykırıdır

Tahran, İRNA- BM İnsan Hakları Konseyi eski Raportörü Richard Falk, ABD'nin anti İran ambargolarının uluslararası kurumların hümaniter isteklerine aykırı olduğunu belirterek, İran halkının özellikle korona pandemisi döneminde ABD'nin temel insan haklarına ilgisizliğinden etkilendiğini söyledi.

İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamay göre, ABD'nin İran halkına karşı büüyk zulmüne değinen Falk, 'ABD, uluslararası mercilerin yaptırımların sınırsız şekilde veya en azından sağlıkla ilgili acil koşullarda ambargoların ertelenmesine yönelik hümaniter taleplerine rağmen, İran'a karşı ağır yaptırımlarını korona döneminde bile devam etmektedir' dedi.

George Floyd isimli siyasinin ABD polisinin ırkçılığı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan olaylara işaret eden Falk, 'Bu olay, ABD ve dünya genelinde geniş çaplı protestoların patlak vermesine sebep oldu, zira ABD insan hakları savunucusu olduğunu iddia etmesine karşın gerçekte, başta ırkçılık olmak üzere birçok alanda kusurlu davranmıştır' diye belirtti.

Falk, 'ABD polisinin dehşet saçması, bu ülkede emniyet güçlerinin eğitim biçimini gözler önüne sermektedir. Bu yüzden temel değişim gerekiyor. Polisin vahşetine ilaveten ABD'de Afrika ve Latin köknelilerle beyaz gruplar arasında koronaya yakalanma oranında büyük uçurum, bu ülkede sistematikleşen ırkçlığını kanıtlamaktadır. Artık dünya halklarının ırkçılığa dur deme zamanı gelmiştir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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