ABD'nin anti İran ambargoları, uluslararası kurumların hümaniter isteklerine aykırıdır

İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamay göre, ABD'nin İran halkına karşı büüyk zulmüne değinen Falk, 'ABD, uluslararası mercilerin yaptırımların sınırsız şekilde veya en azından sağlıkla ilgili acil koşullarda ambargoların ertelenmesine yönelik hümaniter taleplerine rağmen, İran'a karşı ağır yaptırımlarını korona döneminde bile devam etmektedir' dedi.

George Floyd isimli siyasinin ABD polisinin ırkçılığı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan olaylara işaret eden Falk, 'Bu olay, ABD ve dünya genelinde geniş çaplı protestoların patlak vermesine sebep oldu, zira ABD insan hakları savunucusu olduğunu iddia etmesine karşın gerçekte, başta ırkçılık olmak üzere birçok alanda kusurlu davranmıştır' diye belirtti.

Falk, 'ABD polisinin dehşet saçması, bu ülkede emniyet güçlerinin eğitim biçimini gözler önüne sermektedir. Bu yüzden temel değişim gerekiyor. Polisin vahşetine ilaveten ABD'de Afrika ve Latin köknelilerle beyaz gruplar arasında koronaya yakalanma oranında büyük uçurum, bu ülkede sistematikleşen ırkçlığını kanıtlamaktadır. Artık dünya halklarının ırkçılığa dur deme zamanı gelmiştir' diye ekledi.

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