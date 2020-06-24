Yaptırım, İran'ın insan haklarına saygı duymasının bedelidir

İnsan Hakları Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelerin İran'daki büyükelçilik temsilcileri ve BM Tahran Koordinatörlüğü Ofisi'nin de katıldığı 'Korona ve Cezai Adalet' konulu toplantıda konuşan Bakıri, 'ABD rejiminin İran halkına karşı maksimum baskı politikasının kökeninde, İslam Cumhuriyeti Devleti'nin İran halkının haklarının tamamen elde edilmesi ve bağımsız halkları savunmaya çalışması yatmaktadır' diye konuştu.

Bakıri konuşmasını şöyle sürdürdü:

'İnsan haklarını savunduklarını iddia edenlerin hayata gözlerini açmalarından yüzyıllar önce, Adem oğullarının Kur'an bayrağı, Doğu halkları tarafından dalgalandı. Bu topraklarda yaşayan düşünürler, insan haklarının bir düzene oturması için sağlam belgeler sundu.

İnsan hakları bu topraklarda ithal edilmiş bir ürünün olmanın aksine, insan haklarının mülkiyetinin İran halkına ait olduğunu söyleyebiliriz.

İran Anayasası'na göre her türlü emperyalizme dur deme ve dünyanın mazlum halklarını destekleme ilkesi yer almaktadır. Bu nedenle İslam Devrimi'nin olduğu günden beri İsrail ve Güney Afrika Apartayd rejimleri ile ilişkilerimizi kestik.

ABD rejiminin İran halkına karşı maksimum baskı politikasının kökeninde, İslam Cumhuriyeti Devleti'nin İran halkının haklarının tamamen elde edilmesi ve bağımsız halkları savunmaya çalışması yatmaktadır. Yaptırım, İran İslam Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygı duymasının ve siyasi çıkarlara bulaşmaktan kaçınmasının bedelidir.'