ABD'nin uluslararası havacılık kurallarını sistematik şekilde ihlali hukuki yönden takip edilecek

Yargı Erki Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD rejiminin uluslararası yasa ve kuralları açıkça ihlal etmesindeki 'sistematik küstahlığı'na değinen Bakıri Keni, 'ABD ordusunun terör komutanlığının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını tacizi, havacılık güvenliği, sivil uçakların uçuş serbestliği ve uluslararası hümaniter hukuk ilkelerinin açıkça çiğnenmesi anlamına gelmektedir' diye belirtti.

ABD ordusunun İran yolcu uçağını Suriye havasında tacizinin bu rejimin İran halkının haklarına yaptığı ilk tecavüz olmadığının altını çizen Bakıri Keni, 'ABD insansız hava araçlarının 3 Ocak gecesi Şehit General Süleymani'ye suikastı, ABD savaş gemisinin Temmuz 1988'de Fars Körfezi semalarında İran yolcu uçağını hedef alması ve Mayıs 2017'de Asuman Havayolları'na ait yolcu uçağını taciz etmesi, cani ABD rejiminin havacılık güvenlik ve özgürlüğünün sistematik şekilde çiğnediğinin sıradan davranışına dönüştüğünü gözler önüne sermektedir' diye ekledi.

ABD savaş uçaklarının İran yolcu uçağını Suriye hava sahasında taciz etmeleri sonrası, uluslararası camiadan Ortadoğu bölgesinde Amerika’nın haydutluklarına karşı çıkmasını istedi.

Twitter hesabından İngilizce bir mesaj yayınlayan Zarif, ‘’ ABD yasa dışı bir şekildde bir diğer ülkeyi işgal ediyor ve daha sonra planlı bir şekilde uçan sivil bir uçağı taciz ederek yolcularını tehlikeye attığını söyledi.

Zarif, Amerika’nın bu yaptığının Washington’un kanunsuzluğun kanunlara üstün sayma küstahlığı olarak nitelendirerek, uluslararası camiadan buna karşılık vermesini istedi.

Zarif, ‘’ Haydıtlar ve kanuna karşı gelenler facia yaratmadan durdurulmalılar. ‘’ dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, 23 Temmuz gecesi 2 Amerikan savaş uçağının Suriye toprakları üzerinde Mahan Air yolcu uçağını taciz etmelerinden dolayı Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayette bulunarak konunun acilen incelenmesini istedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada kurum, Şikago Konvansiyou Ek 13. Maddesine dayanarak Suriyeli yetkililerle temasa geçerek konunun hızlı ve dikkatli şekilde incelenmesini istedi ve İran teknik heyetleri de uçağın İmam Humeyni Havaalanına inmesi sonrası teknik incelemeye başladı.

Açıklamada, İran sivil uçağının Amerikan savaş uçakları tarafınndan taciz edilmesinin uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğu belirtilerek konunun ivedilikle İCAO’ya yansıtıldığı ve acil olarak incelenmesinin istenildiği ifade edildi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini açıkladı.

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