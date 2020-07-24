Garipabadi: Yolcu uçağına saldırı politikaların en kirli türüdür

İnstagram hesabından açıklamada bulunan Garipabadi, ‘’ Amerikan rejiminin ekonomik terörizmden, havacılık terörizmine kadar yaptıkları bitmiyor. Ünya barış ve istikrarını tehdit eden bu uygulamalar karşısında uluslararası camianın birlik içinde durmasının zamanı ve o ülkeyi ormal bir ülke gibi davranmaya mecbur etme zamanı gelmemiş midir? ‘’ diye yazdı.

Garipabadı, savaş uçaklarının İran yolcu uçaklarına yaklaşmasının Amerikan yetkilileri tarafından da kabul edildiğini ifade ederek, tüm radarlar ve ileri teknoloji imkanlara rağmen sivil uçağın tanınması için savaş uçağı gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

BD savaş uçaklarının Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonun 3. Maddesi gereği bir üye ülkenin diğer bir üye ülkenin izni olmadan o ülkenin hava sahasını kullanmasının yasak olduğunu ifade eden Garipabadi, bu yönden bakıldığında da Amerikan uçaklarının Suriye toprakları ve hava sahasını kullanmasının yasa dışı olduğunu söyledi.

Amerika’nın 1985 yılında bir İran yolcu uçağını düşürdüğüne değinen Garipabadi, ABD’nin yaptığı eylemin İCAO tarafından ciddi şekilde incelenmesi ve gerektiği takdirde Uluslararası Mahkeme’ye başvurulması gerektiğini söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, 2 Amerikan savaş uçağının Suriye toprakları üzerinde Mahan Air yolcu uçağını taciz etmelerinden dolayı Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayette bulunarak konunun acilen incelenmesini istedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada kurum, Şikago Konvansiyou Ek 13. Maddesine dayanarak Suriyeli yetkililerle temasa geçerek konunun hızlı ve dikkatli şekilde incelenmesini istedi ve İran teknik heyetleri de uçağın İmam Humeyni Havaalanına inmesi sonrası teknik incelemeye başladı.

Açıklamada, İran sivil uçağının Amerikan savaş uçakları tarafınndan taciz edilmesinin uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğu belirtilerek konunun ivedilikle İCAO’ya yansıtıldığı ve acil olarak incelenmesinin istenildiği ifade edildi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini bildirdi.

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2012