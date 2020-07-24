Zarif, ABD’nin haydutluklarına karşı çıkılmasını istedi

Twitter hesabından İngilizce bir mesaj yayınlayan Zarif, ‘’ ABD yasa dışı bir şekildde bir diğer ülkeyi işgal ediyor ve daha sonra planlı bir şekilde uçan sivil bir uçağı taciz ederek yolcularını tehlikeye attığını söyledi.

Zarif, Amerika’nın bu yaptığının Washington’un kanunsuzluğun kanunlara üstün sayma küstahlığı olarak nitelendirerek, uluslararası camiadan buna karşılık vermesini istedi.

Zarif, ‘’ Haydıtlar ve kanuna karşı gelenler facia yaratmadan durdurulmalılar. ‘’ dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, 2 Amerikan savaş uçağının Suriye toprakları üzerinde Mahan Air yolcu uçağını taciz etmelerinden dolayı Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) şikayette bulunarak konunun acilen incelenmesini istedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada kurum, Şikago Konvansiyou Ek 13. Maddesine dayanarak Suriyeli yetkililerle temasa geçerek konunun hızlı ve dikkatli şekilde incelenmesini istedi ve İran teknik heyetleri de uçağın İmam Humeyni Havaalanına inmesi sonrası teknik incelemeye başladı.

Açıklamada, İran sivil uçağının Amerikan savaş uçakları tarafınndan taciz edilmesinin uluslararası kuralların çiğnenmesi olduğu belirtilerek konunun ivedilikle İCAO’ya yansıtıldığı ve acil olarak incelenmesinin istenildiği ifade edildi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini bildirdi.

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