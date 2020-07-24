Coneydi: Amerikan savaş uçaklarının İran uçağını tehdiddi hukuki olarak incelemeye tabi tutulabilir

Coneydi yaptığı açıklamada, üçüncü bir ülke hava sahasında sivil bir uçak için tehdit oluşturmasının havacılık güvenliğinin ve sivil uçuşların serbestliği ilkesinin çiğnenmesi olduğunu söyledi.

Bu eylemin Şikago Konvansiyonunun ve eklerinin ve 1971 Montreal konvansiyonuna ve ulsulararası hukukun ilkelerine aykırı olduğunu ifade eden Coneydi, şu ana kadar olayla ilgili yapılan açıklamaların ikna kabiliyeti olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Beyrut’a giden Mahan Air uçağının tehdidi ile ilgili olarak konunun incelendiği ve bilgilerin tamamlanması sonrası gerekli siyasi ve hukuki işlemlerin yapılacağını söyledi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini bildirdi.

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2012