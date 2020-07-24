İran yılcu ucağına yönelik tehditlerle ilgili itiraz BM Güvenlik Konseyine iletiyor

İran’ı BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, dün acil olarak BM Genel Sekreteri ile yaptığı telefon görüşmesinde dönüşte bu uçağa olabilecek her hangi bir olumsuzlukta Amerika’nın sorumlu olacağını bilirdi.

IRNA’nın haberine göre çok kısa süre de İran’ın itiraz mektubunun sunulacağı ve mektubun BM senedi olarak kayıt altına alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Beyrut’a giden Mahan Air uçağının tehdidi ile ilgili olarak konunun incelendiği ve bilgilerin tamamlanması sonrası gerekli siyasi ve hukuki işlemlerin yapılacağını söyledi.

Lübnan’a giden Mahan Air uçağına Suriye hava sahasında iki Amerikan savaş uçağı yarattığı tehditte bazı yolcuların yaralanması ile sonuçlandı.

Yolcu uçağının pilotu savaş uçağı pilotları ile kurduğu temasta güvenli mesafeyi korumalarını istedi ve iki pilot kendilerinin Amerikalı olduklarını bildirdiler.

Suriye Haber Ajansı da haberinde uçakların Amerikalı savaş uçakları olduğunu ve Suriye’nin Eltenef üssünden kalktıklarını bildirdi.

Siyonist rejim de savaş uçaklarının İranlı yolcu uçağını takip etmediklerini bildirdi.

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